Parapendio agganciato ad una pianta, 55enne salvato dal soccorso alpino

Un pilota tedesco di 55 anni, H.A., è finito con il suo parapendio agganciato ad una pianta, sotto la zona dedicata ai decolli da Bepi, nel Comune di Borso del Grappa. Intervenuti per il recupero il medico e gli infermieri del Suem 118 ed il Soccorso Alpino. Alzato in volo anche elicottero Belluno, successivamente annullato per condizioni paziente. Illeso, portato a terra con tecniche di tree climbing dai soccorritori intervenuti con una squadra di quattro tecnici in supporto al medico e infermiere del Suem.