Vandali sul Grappa, crocifisso e cartelli imbrattati con la vernice rosa

Vandali in azione, nella notte tra lunedì e martedì, sul Monte Grappa. Un raid sacrilego ha colpito in particolare un crocifisso presente all'altezza del settimo tornante di via Generale Giardino a Borso del Grappa. Sia l'oggetto sacro che alcuni cartelli stradali e l'arredo urbano sono stati imbrattati con della vernice spray rosa. Presente anche una scritta, Ansia, probabilmente la firma del responsabile di questo gesto di stupidità gratuita. L'episodio ha creato forte indignazione tra i residenti della zona. Gli alpini del gruppo di Semonzo si sono già offerti di ripulire il crocifisso, riportandolo al suo splendore, mentre il sindaco Flavio Dall'Agnol, si è appellato ai residenti per scovare l'autore e denunciarlo. I carabinieri sarebbero già sulle sue tracce.

"Ma vi sembra normale nel 2023 una cosa del genere??" si chiedono nel gruppo Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa (postando una foto a corredo) "Lascio a voi i commenti perché non abbiamo parole... Chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti, non lasciamo questi atti impuniti come sempre".