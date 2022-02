Invade la corsi opposto a centra un camion, grave un 22enne

Era alla guida della sua Audi A3 quando, per ragioni che sono all'attenzione degli investigatori, ha improvvisamente invaso la corsia opposto, centrando un pieno un camion. R.N., giovane 22enne, è rimasto gravemente ferito nell'incidente, avvenuto questa mattina, intorno alle 6,40, in via Molinetto a Borso del Grappa. . Illeso il conducente del mezzo pesante, che non ha potuto fare nulla per evitare il sinistro e si è fermato a prestare i primi soccorsi.

R.N. È stato ricoverato in condizioni gravissime presso l'ospedale di Montebelluna, dove nel corso del pomeriggio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La prognosi rimane riservata.