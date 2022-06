Parapendio sospeso su un albero, 33enne salvato dal soccorso alpino

Verso le 14 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un parapendio precipitato in fase di discesa a Semonzo. Il pilota, un 33enne tedesco che non aveva riportato conseguenze, era finito a fianco dell'atterraggio del Garden Relais, nei pressi di Via Caose, dove un filare di alberi costeggia i vigneti, ed era rimasto sospeso con la vela a un ciliegio selvatico. Una squadra si è portata sul posto e con tecniche di tree climbing lo ha raggiunto a 7 metri d'altezza. Dopo averlo assicurato, i soccorritori lo hanno quindi calato al suolo.