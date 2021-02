Parapendio finisce sugli alberi, 27enne resta impigliata

Appena partita, infatti, la ragazzza, di San Martino in Passiria (BZ), non era riuscita a prendere quota, finendo sospesa nel vuoto. Sul posto Suem e Soccorso Alpino

Attorno alle 13 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito della segnalazione di un istruttore della scuola di volo, che aveva visto precipitare un parapendio arancione subito sotto il decollo dei Tappeti. Appena partita, infatti, B.P., 27 anni, di San Martino in Passiria (BZ), non era riuscita a prendere quota, finendo con la vela sulle chiome di alcuni alberi, sospesa a 6-7 metri dal suolo, senza riportare fortunatamente alcuna conseguenza. Una squadra ha raggiunto il luogo dove si trovava la pilota in località Casara Girotto e, con tecniche di tree-climbing, un soccorritore ha risalito il tronco, ha assicurato la ragazza e la ha calata a terra.