«Parapendio precipita sul Grappa»: falso allarme allerta il Soccorso Alpino

Attorno alle 20.30 di lunedì la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito della segnalazione di una persona che aveva visto precipitare un parapendio sul Monte Grappa nella zona di Semonzo. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, volato sul posto, ha effettuato una ricognizione tra la Valle di Santa Felicita e la Val Cornosega, sorvolando tutti i decolli senza rinvenire alcuna traccia. Due squadre di soccorritori con altrettanti mezzi hanno perlustrato l'area. Sono state controllate le strutture alberghiere e nessuno manca all'appello, così come le scuole di volo che hanno assicurato il rientro di tutti. Una squadra è stata inviata per scrupolo al decollo di Col Serai, che dà verso la Val Rossa. Quando i soccorritori torneranno, non essendoci elementi utili a proseguire la ricerca si fermerà, anche perché impossibile da portare avanti con il buio.