Scontro fra due auto, dieci persone finiscono ricoverate in ospedale

Un pauroso incidente avvenuto questa notte, domenica 24 ottobre a Semonzo del Grappa, si fortunatamente risolto senza gravi conseguenze. Coinvolte 10 persone, tra i 18 e i 31 anni, oltre ad 46enne.

Il sinistro è accaduto intorno alle 2 in via Molinetto, all'altezza del "Bar Canale". Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri di Castelfranco, che sono intervenuti sul posto, due macchine si sarebbero scontrate a forte velocità. In una si trovavano cinque persone, tutte residenti a Pieve del Grappa, sull'altra altri 5 giovani, quattro di Fonte e uno residente a Maser. I ragazzi e il 46enne sono stati ricoverati negli ospedali di Montebelluna, Bassano e Castelfranco Veneto fortunatamente in condizioni non gravi.