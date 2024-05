Tenta il suicidio lanciando l'auto in un dirupo, salvato dagli operatori di "Vivere il Grappa"

Lo hanno sentito gridare al telefono frasi sconnesse in cui avrebbe annunciato l'intenzione di uccidersi. Così alcuni operatori del Consorzio Turistico Vivere il Grappa che si trovavano in loco per la preparazione e l'allestimento in vista del passaggio del Giro d'Italia di sabato, sono prontamente intervenuti evitando la tragedia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi 24 maggio presso lo spiazzo di decollo dei parapendii "Stella", sul Monte Grappa, nel territorio comunale di Borso. L'uomo, un 50enne, era intenzionato a lanciarsi del vuoto a bordo della sua auto. Ma prima avrebbe effettuato un ultima disperata chiamata a qualcuno. Gli operatori, compresa la gravità della situazione, sono prontamente intervenuti. La persona era chiusa in auto e allora hanno legato con una corda l'automobile ad un albero, impedendo di fatto l'incidente che avrebbe certamente avuto un esito mortale. Successivamente sono stati chiamati il Suem e una pattuglia della Polizia Stradale, che alla fine hanno convinto l'uomo ad uscire dalla vettura.