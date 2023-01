Trauma cranico e arresto cardiaco, boscaiolo gravissimo

Un 70enne residente a Cavaso del Tomba, P.B. le sue iniziali, è stato protagonista di un grave incidente boschivo avvenuto verso le 13.10 di sabato 14 gennaio. Mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà in zona Pederobba, il 70enne è stato colpito da un tronco che stava assicurando su un carrello da trasporto.

A dare per primi l'allarme sono stati i familiari dell'uomo. Sul posto si sono precipitati l'elisoccorso del Suem 118, i vigili del fuoco, il personale del Suem Pedemontana Emergenza da Pieve del Grappa e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Al momento non sono emerse responsabilità di terzi nell'accaduto, si tratterebbe quindi di un tragico incidente. P.B. è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.