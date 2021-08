A fuoco un bosco in collina: incendio spento con l'elicottero dei carabinieri

Il rogo si è scatenato, per cause ancora da valutare, in località Crespignaga di Maser

Nella tarda mattinata di oggi (tra le 10 e le 11) i carabinieri forestali della Stazione di Asolo, unitamente alla Stazione carabinieri di Cornuda ed ai vigili del fuoco di Montebelluna, sono intervenuti per un incendio boschivo in località Crespignaga di Maser. La segnalazione dell'incendio è avvenuta grazie al supporto aereo di un elicottero del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno impiegato in attività di controllo della zona. Tra i compiti istituzionali dell'elinucleo rientra, infatti, anche il monitoraggio di eventuali incendi soprattutto durante il periodo estivo. L'intervento da terra dei soccorsi ha permesso di domare velocemente le fiamme che non hanno arrecato particolari danni, ma sono comunque in corso le indagini sulla dinamica dell'evento e sull'eventuale responsabilità di terzi.