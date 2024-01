Botti di Capodanno, cassonetti a fuoco: 26enne ferito a un occhio

Notte di Capodanno al lavoro per il personale del Suem 118 e dei vigili del fuoco della provincia di Treviso: decine di persone sono finite in pronto soccorso per abuso di sostanze alcoliche: gli accessi sono andati avanti non solo tutta la notte ma anche fino alla prima mattinata di lunedì 1º gennaio.

Nonostante le numerose ordinanze comunali per vietare botti e petardi nelle principali piazze, anche i vigili del fuoco hanno avuto il loro bel da fare per spegnere gli incendi a cassonetti dovuti all'esplosione di botti. A Barbisano di Pieve di Soligo l'intervento più grave della nottata: un 26enne, verso 00.45, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e portato al Ca' Foncello di Treviso dopo che un petardo gli era esploso a poca distanza dall'occhio. Fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita.