Scoppia una lite nel parcheggio, volontario preso a bottigliate in testa

La 43esima edizione della Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo è stata un vero successo di pubblico durante lo scorso fine settimana. Circa 50mila le persone arrivate in paese per partecipare all'evento, primo segno di un'importante ripresa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'unica nota negativa però è stata un'aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 13 marzo. Poco dopo le 18.30, nel parcheggio di Via Fontana, un volontario non in servizio è stato aggredito dagli occupanti di un'auto che stava lasciando la fiera. La "colpa" del 50enne sarebbe stata quella di essersi messo a regolare il traffico pur non essendo in servizio, indisponendo gli occupati di un'auto guidata da una donna con a bordo altri quattro giovani. Quando la guidatrice ha iniziato a insultare il volontario per come stava gestendo i flussi in uscita dal parcheggio, la situazione è degenerata. I quattro amici della donna sono scesi con fare minaccioso dal veicolo e hanno iniziato a spintonare il 50enne. All'improvviso uno dei ragazzi ha preso una bottiglietta di vetro e l'ha spaccata in testa al 50enne davanti a diversi testimoni allibiti. Sul posto è stato chiesto l'intervento della polizia locale, insieme all'ambulanza del Suem 118 e ai carabinieri. Portato in pronto soccorso, il volontario è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il sindaco Simone Baggio e il presidente dell'ente fiera hanno condannato duramente l'aggressione, augurandosi che contro i responsabili possano essere presi al più presto provvedimenti.