Incendio tra due villette, paura a Breda di Piave

Un vasto incendio ha coinvolto nella prima mattinata di oggi, 20 novembre, due villette a Breda di Piave, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella frazione di San Bartolomeo. Le fiamme, divampate intorno alle 6 per ragioni che sono al vaglio degli inquirenti, hanno coinvolto un garage e un deposito per le legna. In cielo si è innalzata una colonna di fumo che era ben visibile anche a distanza. Numerose le telefonate che hanno raggiunto i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto con 5 squadre.

Secondo i primi rilievi il fuoco sarebbe partito da un bancale di legna e si sarebbero velocemente propagate, investendo un'auto che è stata completamente distrutta. Fortunatamente illese le sette persone residenti nelle due case. Le abitazioni non avrebbero subito danni e sono agibili. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri di Treviso. Le operazioni di spegnimento del rogo si sarebbero già concluse.