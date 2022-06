Ciclista travolto da un'auto-pirata, il ferito è gravissimo al Ca' Foncello

Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto alle 16.30 di oggi, venerdì 10 giugno, all'altezza dei vivai Curtolo, tra Breda di Piave e Maserada. Il malcapitato stava viaggiando in sella ad una bici quando è stato travolto da un'auto in transito che non si è fermata a soccorrerlo. Le condizioni del ciclista, sbalzato per diversi metri, sono apparse fin da subito gravi: medico e infermieri del Suem 118 hanno dovuto intubarlo prima di trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul sinistro indaga la polizia locale di Treviso che sta cercando di identificare il responsabile dell'investimento.