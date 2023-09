/ Via Montello, 10

Lascia la pentola sul fuoco e se ne va, la casa intanto va a fuoco

L'episodio in mattinata a Breda di Piave, in via Montello. Apprensione per la sorte di una 89enne della zona. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118, i carabinieri e il sindaco Cristiano Mosole. Lei però non era in casa