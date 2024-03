Incendio devasta edificio in via di ristrutturazione, pompieri a lavoro per tutta la notte

Sono per ora ignote le cause del terribile incendio che è divampato nella notte a Breda di Piave, interessando un edificio al civico 16 di via Roma, a Breda di Piave. Interessato uno stabile che un tempo ospitava al pianterreno un locale che era in via di ristrutturazione e un appartamento al primo piano che era invece abitato. L'allarme al 115 è stato lanciato alle 00.43. Intervenute squadra dei vigili del fuoco di Treviso, Asolo, dall'aeroporto. La corrente elettrica è stata sospesa in una parte della zona, per motivi precauzionali, ed è intervenuta per l'occasione una squadra di tecnici. Chiusa al traffico fino all'alba la strada. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

