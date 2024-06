Tragedia in A27, sequestrato il cellulare del camionista che ha travolto Iosif

Una tragica distrazione o forse un tragedia dovuta alla stanchezza. Sono queste le due ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno svolgendo le indagini sul tragico incidente che ieri, lungo l'autostrada A27 in direzione di Belluno, è costato la vita a Iosif Vasile, un 41enne di origine romena di Breda di Piave, travolto e ucciso da un camion che, dopo averlo investito, lo ha trascinato per quasi un centinaio di metri. L'uomo al volante del mezzo, un albanese di 55anni residente in provincia di Pesaro Urbino, è stato indagato con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. All'uomo, che subito dopo l'incidente è rimasto vittima di una choc, è stato sequestrato il telefonino. Sono stati inoltre effettuati i test tossicologici.

L'ipotesi principale per spiegare la dinamica del sinistro è che l'uomo non stesse guardando la strada, forse distratto dal telefonino. Più probabile che l'albanese fosse poco lucido: dall'analisi del cronotachigrafo del mezzo sarebbero emerse irregolarità sui tempi di guida. Il 55enne, insomma, si sarebbe messo al volante non essendosi riposato.

La tragedia era avvenuta ieri 18 giugno intorno alle 17. Iosif Vasile stava raggiungendo in auto un cantiere autostradale della "De Zottis" di Saletto di Breda di Piave nel quale avrebbe dovuto prestare servizio. Tra l’uscita di Vittorio Veneto Nord e il Fadalto ha notato l’auto di una famiglia bellunese ferma in panne e si è fermato per prestare soccorso e segnalare la presenza del veicolo ai mezzi che stavano sopraggiungendo. Appena sceso però è stato travolto e martoriato da un camion che lo ha centrato senza accennare ad una frenata, trascinandolo per centinaia di metri. I soccorsi del Suem 118, allertati dallo stesso investitore, hanno potuto solo constatare che per Vasile ormai non c’era più nulla da fare. Il suo corpo era stato scaraventato lungo la corsia di emergenza. Per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente saranno anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in quel tratto di autostrada. Sul corpo del 41enne si sta valutando in queste ore se fare o meno l'esame autoptico.