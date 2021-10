Permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro, assessore sotto inchiesta

Truffa aggravata ai danni dello Stato. E' questo il reato per cui il pubblico ministero Mara De Donà, come riporta La Tribuna di Treviso, si appresta a chiedere al giudice delle udienze preliminari di processare l'ispettore della polizia ferroviaria di Treviso e assessore alla sicurezza di Breda di Piave Lucio Zaniol. L'accusa è quella di aver usufruito, nel triennio che va da agosto 2016 ad ottobre del 2019 di permessi che gli spettavano in qualità di amministratore per assentarsi dal lavoro di cui però non vi sarebbe riscontro.

L'indagine è partita un paio d'anni fa quando sul tavolo del sostituto procuratore che si occupa del caso è arrivata una comunicazione di notizia di reato, proveniente proprio dalla sottosezione della polizia ferroviaria di Treviso. Nella dettagliata informativa, l'autorità giudiziaria veniva messa al corrente che dal 2016 l'assessore alla sicurezza avrebbe usufruito di numerosi permessi, naturalmente retribuiti, per assentarsi dal posto di lavoro.

Zaniol si dice difendersi e a dimostrare l'insussistenza dell'accusa. Ha anche fornito una corposa memoria difensiva scritta, spiegando ad uno ad uno gli impegni istituzionali cui avrebbe preso parte, senza però convincere la Procura.