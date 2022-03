Condominio evacuato per un incendio, cadavere trovato in un appartamento

Macabro ritrovamento nella tarda serata di lunedì in una palazzina dell'Ater al civico 20 di via Europa, a Breda di Piave. Un uomo di 71 anni, Primo Zarabara, è stato trovato esanime nel suo appartamento al primo piano dell'edificio: il decesso risalirebbe ad almeno tre giorni or sono. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco di Treviso, impegnati nell'evacuazione della palazzina a causa di un incendio. Le fiamme hanno interessato un'abitazione al piano terra in cui vive una 63enne, rimasta intossicata e trasportata da medico e infermieri del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incendio è divampato a causa di un fornello lasciato acceso nel vano cucina. I danni fortunatamente sono stati limitati. Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Maserada sul Piave.

Lunedì sera, in via delle Grazie a Valdobbiadene, in località San Giovanni, un incendio ha interessato un'abitazione disabitata, con all'interno cumuli di rifiuti. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno lambito il vicino ristorante "Da Coche": a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati proprio i proprietari del locale che era fortunatamente chiuso.

In precedenza i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio di una legnaia in un bosco tra Pederobba e Monfumo, in via Boschi. Le fiamme, divampate non distante da un agriturismo, sono state fortunatamente circoscritte intorno alle ore 20.