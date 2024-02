Cade da una scala mentre sta lavorando, grave operaio

È salito pochi gradini della scala a pioli quando, all'improvviso, è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa e rimanendo esanime sul pavimento. I colleghi hanno cercato di soccorrerlo e hanno allertato il Suem, che lo ha stabilizzato e trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello.

Un incidente sul lavoro è accaduto ieri 16 febbraio a Breda, al civico numero 7 via Vesco dove sono incorso dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata. Secondo i primi rilievi è probabile che in realtà si sia trattato di un malore che ha colpito l'uomo, che avrebbe perso l'equilibrio quando stava salendo ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spisal di Treviso che hanno comunque acquisito informazioni e testimonianze e poi redigeranno una relazione che verrò inviata in Procura. L'operaio di trova ricoverato dove viene tenuto in osservazione. Si trova in condizioni critiche e non è stata ancora sciolta la prognosi.