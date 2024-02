Overdose di eroina, 26enne soccorso e salvato. Denunciato il pusher

Ha venduto una dose di eroina ad un 26enne di Breda di Piave ma questi sabato mattina, il 10 febbraio, è stato colpito da un malore improvviso. I carabinieri della stazione di Maserada sul Piave, con un'indagine-lampo, sono riusciti a dare un nome ed un volto al pusher. Si tratta di un 25enne di origini tunisine, residente a Mogliano Veneto, con precedenti penali, denunciato in quanto autore della cessione della dose di stupefacente. Il 26enne che ha accusato il malore è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cà Foncello, non in pericolo di vita, dove è stato sottoposto alle relative cure mediche. L’esame del suo cellulare ha consentito ai militari di risalire al tunisino, nei confronti del quale è stata anche eseguita una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire circa due grammi di hashish ed un bilancino di precisione.