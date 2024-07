Bomba a mano sul greto del Piave, intervengono i carabinieri

Alle ore 15:40 circa, a Breda di Piave, lungo via dei Casoni, in area golenale, su indicazione di un cittadino, i militari della stazione carabinieri di Villorba hanno ritrovato, sui margini del greto del fiume Piave, un ordigno bellico inesploso consistente in una bomba a mano di circa 10 centimetri di lunghezza. Il luogo è stato delimitato e interdetto da un'opposita segnaletica. Informati del ritrovamento sia la Prefettura di Treviso che il 3° Reggimento “Genio guastatori” di Udine, informati per procedere a successiva bonifica.