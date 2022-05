Politica trevigiana in lutto, è morto Graziano De Biasi

Cordoglio nella politica trevigiana per la scomparsa, a 79 anni, di Graziano De Biasi. Ex segretario provinciale del partito socialista, De Biasi è stato di recente vicesindaco e assessore nel Comune di Breda di Piave e in passato vicepresidente ed assessore provinciale. Il funerale si terrà giovedì 5 maggio alle 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Breda di Piave. Graziano De Biasi lascia la moglie Gabriella, i figli Virginio, Paolo e Paola e i nipoti Valentino, Vanessa e Giacomo, oltre a molti parenti e amici.

Messaggi di cordoglio da Comune e civica per Breda

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave, nella figura del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, esprime massimo cordoglio per la scomparsa di Graziano De Biasi, già vicesindaco. “Breda di Piave perde un uomo di grande esperienza, un grande amministratore e un amante del proprio territorio. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte dell’Amministrazione Comunale e a nome di tutta la cittadinanza”.

«La lista “Civica per Breda” apprende con dolore la scomparsa di Graziano De Biasi, figura di grande caratura politica e amministrativa, uomo dotato di straordinaria e puntuale dialettica. Graziano ha sempre lavorato con attenzione e spirito di servizio per il nostro territorio, prima da assessore provinciale e poi come amministratore comunale di Breda di Piave, arrivando fino alla carica di vicesindaco dopo le elezioni comunali del 2012. Ai familiari di Graziano vanno le nostre più sentite condoglianze».