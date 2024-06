Casa messa sottosopra dai ladri, poi si fanno il caffè e rubano la macchinetta

Hanno rubato un aspirapolvere e una macchinetta del caffè che hanno perfino voluto testare, utilizzando un paio di cialde che sono state trovate in un sacchetto. Prima però hanno letteralmente messo sottosopra tutte le stanze, dal salotto alle camere da letto, passando per la cucina, dopo essere entrati in casa, scassinando un balcone. E' ciò che resta dopo il passaggio di una banda di ladri all'interno di un'abitazione di via Marche a Breda di Piave, una strada già battuta dai "topi d'appartamento" in cui già quattro case sono state colpite negli ultimi mesi. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei residenti, Fabrizio e Cristiano Girotto, padre e figlio: all'alba di domenica si sono trovati di fronte ad uno spettacolo agghiacciante e non hanno potuto far altro che rimboccarsi le maniche per riordinare tutto. Il cane di famiglia, un pastore, sarebbe stato inoltre tramortito dai malviventi: si tratta di un sospetto dato che lo stesso animale è stato più volte visto aggirarsi nella zona libero. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri a cui sarà presentata denuncia. «Mi trovo impotente di fronte ad una cosa così, non so come reagire a tutto questo» ha spiegato Cristiano Girotto «provo rabbia e tanto rammarico perché alla fine in casa non c'era niente e credo lo abbiano capito subito. Sono state colpite diverse case, nell'ultima occasione un vicino si è trovato faccia a faccia con questa persona, c'è stata una colluttazione. Chiediamo anche il supporto del paese, il sindaco in prima persona si è mosso: che prenda in mano questa situazione, chiediamo più controlli».