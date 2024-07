Cade dal trattore sulla trinciatrice, muore ex titolare della Vaciltrota

Il suo cuore si è fermato per sempre dopo alcune ore di agonia. Sta destando forte cordoglio in queste ore la notizia della morte dell'imprenditore Giuseppe Michelon, morto all'età di 83 anni al Ca' Foncello di Treviso dove si trovava ricoverato a causa di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio nel capannone attiguo alla sua abitazione, in via Vicinale Brugnotto, a Vacil di Breda di Piave. Michelon è noto per aver gestito per molti anni, con il figlio Antonio, l'azienda ittica "Vaciltrota", dismessa da alcuni anni. L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13 circa. Michelon stava manovrando il suo trattore all'interno del capannone e, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo che ha urtato una cisterna d'acqua: un potente spruzzo ha sospinto all'indietro il pensionato che è stato sbalzato contro la trinciatrice agganciata al trattore e quindi è finito a terra, sbattendo violentemente il capo. L'83enne è stato ritrovato agonizzante dalla figlia che ha chiesto aiuto ad una vicina per prestare le prime cure all'uomo, preso poi in carico da medico e infermieri del Suem 118. I medici, dopo aver stabilizzato l'anziano, lo hanno trasportato in ospedale e subito ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo le gravi lesioni interne e le fratture dovute alla caduta non hanno lasciato scampo all'83enne che si è spento nella notte. A Vacil sono intervenuti giovedì pomeriggio anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso: non vi sarebbero testimoni diretti della tragedia che si è consumata. Decine i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia Michelon. Giuseppe lascia la moglie e i figli, Antonio e Francesca. Il funerale sarà fissato nei prossimi giorni, una volta che la Procura di Treviso concederà il nullaosta.