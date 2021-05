Pizzeria da asporto nel mirino di due banditi armati di pistola

Minuti di terrore quelli che si sono vissuti, nella serata di oggi, giovedì 6 maggio, all'interno della pizzeria da asporto "Dal puffo", in via Roma a Breda di Piave. Due persone, travisate con mascherina e berretto, sono entrate in azione poco dopo le 20.45. Armati di pistola, i banditi sono entrati all'interno e hanno costretto un cliente, un 30enne della zona, a consegnare loro un orologio in acciaio che aveva al polso, non di valore ingente. I malviventi si sono poi subito dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno dato il via a ricerche nella zona, purtroppo senza esito. Gli investigatori analizzeranno ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si ipotizza che le armi utilizzate siano in realtà delle pistole giocattolo.