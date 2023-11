Violenta la badante della suocera, condannato in Appello dopo nove anni

Una vicenda drammatica avvenuta nel 2011 e un processo che, dopo nove anni, non è ancora terminato. Tutto perché la sentenza della Corte d'Appello, a cui l'imputato aveva fatto ricorso, era palesemente una sorta di "copia e incolla" del dispositivo di primo grado. Troppo simili le motivazioni e la Cassazione non l'ha ammessa: gli Ermellini non l'hanno presa neppure in considerazione e hanno rimandato le carte ai giudici veneziani di secondo grado perché la riformulassero.

Così ieri un 76enne di San Biagio di Callalta, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna oggi 57enne, è stato nuovamente condannato per gli abusi di cui sarebbe stato protagonista tra il 5 e il 15 agosto del 2011, perpetrati ai danni della badante della suocera. L'Appello, nel confermare il suo essere colpevole, ha dato all'uomo le attenuanti generiche e ha riformato (come del resto la precedente disposizione dei giudici di secondo grado) la sentenza portando la condanna da 5 anni a 3 anni e 4 mesi. Ora, con una formulazione diversa del dispositivo, la Corte di Cassazione ne affronterà la legittimità.

La vicenda ha come protagonista un uomo, che al tempo dei fatti aveva 65 anni e la donna (che di anni invece ne aveva 46), una cittadina di origine tunisina che, a seguito della separazione dal marito, aveva iniziato a lavorare come assistente di anziani. Nello specifico era la badante della suocera dell'imputato, una 80enne che viveva a Breda di Piave in una casa che stava proprio di fronte a quella della figlia e del consorte.

Il 76enne non avrebbe lesinato complimenti, anche pesanti, alla tunisina che, dopo un periodo di prova, era andata a vivere dalla pensionata. Una notte la donna, dopo aver messo a dormire l'assistita, si era coricata quando nel buio ha sentito qualcuno che si era infilato nel suo letto e che l'avrebbe toccata. Impaurita avrebbe visto il genero dell'anziana sopra di lei e, per quanto avesse detto di "no" e avesse opposto una strenua resistenza, sarebbe stata fatta oggetto di una violenza sessuale penetrativa, tanto da ritrovarsi con le gambe sporche dal seme di lui. Le urla avrebbero svegliato l'anziana e avrebbero indotto il 65enne a darsela a gambe levate.

L'uomo, nei giorni successivi, avrebbe tentato di giustificarsi sostenendo che la donna gli avrebbe "fatto perdere la testa", ma la tunisina lo avrebbe respinto in malo modo dicendo che avrebbe raccontato tutto alla moglie e al figlio del presunto stupratore. Neppure la decisione di pagarle alcune spese, fra cui l'assicurazione dell'auto, avrebbe fatto desistere la 46enne che, lasciato il posto di lavoro, si sarebbe rivolta alla Cgil per risolvere alcune pendenze rimaste sospese. E' stato durante il colloqui con l'operatrice sindacale che la tunisina sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe riferito di essere stata violentata. Sarebbe quindi intervenuti i servizi sociali e il telefono rosa, che l'aveva convinta a sporgere denuncia.

La difesa della donna (affidata all'avvocato Francesco Murgia, mentre la parte civile era rappresentata dall'avvocato Stefano Pietrobon) aveva tentato di far passare la tesi dell'imputato secondo cui la donna sarebbe stata “disponibile” ad approcci sessuali, come confermato anche da un teste la cui deposizione viene però considerata dai giudici come “grottesca”.