Cocaina e marijuana in casa, brigadiere dei carabinieri in manette

I carabinieri di Pordenone lo hanno sorpreso con 50 grammi di cocaina e un piccolo quantitativo di marijuana nascosti nella sua casa di Fontanafredda. Fabio Carniel, brigadiere capo dei carabinieri a Sacile, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", insieme al brigadiere 44enne sono stati arrestati anche la convivente Josefa Andujar Benzant (49enne dominicana) e Vizcaino Mieses 39enne dominicano residente a Sacile. Per quest'ultimo sono scattati solo gli arresti domiciliari. In casa di Mieses i militari dell'Arma hanno trovato altri 50 grammi di cocaina già pronti in 41 dosi per lo spaccio nella zona di Pordenone. I cento grammi complessivi di droga sono stati sequestrati dai militari dell'Arma. Fabio Carniel, originario di Vittorio Veneto, prima di entrare in servizio a Sacile, aveva fatto parte della Compagnia di Duino Aurisina. La perquisizione in casa di Carniel è avvenuta lunedì 16 novembre insieme alle unità cinofile di Torreglia. L'indagine sul brigadiere era iniziata al termine dell'operazione Nikol che aveva sgominato un traffico di droga tra le province di Venezia e Pordenone. Oltre all'arresto, si sta valutando anche la sospensione di Carniel dal suo servizio nell'Arma. L'indagine, nel frattempo, potrebbe avere nuovi sviluppi nei prossimi giorni. I carabinieri di Pordenone stanno valutando infatti il ruolo di una decina di persone collegate ai tre arrestati.