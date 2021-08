Investito mentre attraversa la strada: sabato i funerali di Bruno Zanon

Saranno celebrati sabato 14 agosto, alle ore 9.30, nella chiesa arcipretale di Casale sul Sile, i funerali di Bruno Zanon, lo stimato vigile urbano in pensione e “nonno vigile” investito da un’auto sabato 7 agosto, mentre attraversava a piedi via Roma, tratto della Jesolana, in pieno centro a Casale. L’anziano stava rientrando a casa dopo aver preso il pane quando, poco dopo le 10.30, è stato travolto da una Citroen condotta dal 75enne L. G., anche lui residente a Casale sul Sile: Zanon, 78 anni, ha sbattuto il capo contro il parabrezza della macchina, venendo scagliato sull’asfalto. Una serie di impatti terribili che non gli hanno lasciato scampo, è deceduto praticamente sul colpo.

Il pubblico ministero della Procura di Treviso, la dottoressa Daniela Brunetti, ha subito aperto un procedimento penale per omicidio stradale indagando il conducente della vettura. Non è stato necessario disporre l'autopsia, essendo chiaro che il decesso era legato unicamente ai gravissimi politraumi riportati in seguito all’investimento, così è arrivato il nulla osta per la sepoltura. I familiari, assistiti dal consulente legale Riccardo Vizzi, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A. e hanno potuto fissare la data delle esequie del loro caro. Saranno in tantissimi, sabato mattina, a voler dare l’ultimo saluto a Bruno Zanon e a stringersi attorno alla moglie Maria, ai figli Doriana e Daniele, alla sorella Maria e ai nipoti e pronipoti, prostrati dal dolore per l’improvvisa perdita: “El Duca”, com’era affettuosamente soprannominato Zanon, era conosciuto e stimato da tutti non solo per il lavoro di agente svolto per tanti anni nella polizia municipale, oltre che del suo stesso comune anche in quello di Casier, ma anche per il suo impegno nel volontariato, nell’associazione Auser, come nonno vigile che, mettendo peraltro a frutto le sue professionalità, si occupava di far attraversare la strada in sicurezza agli alunni delle scuole. Un destino doppiamente crudele e beffardo.