Cacciatore cade in un dirupo sul Monte Pertegar, frattura alla gamba

Verso le 18.15 la centrale del Suem 118 ha attivato il Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane, per intervenire in aiuto di un cacciatore caduto lungo un dirupo in zona Monte Pertegar a Campea, presenti anche i vigili del fuoco.

Il 57enne di Farra di Soligo, che si trovava in una zona difficilmente accessibile vicino a un torrente e aveva riportato un sospetto trauma alla gamba, è stato raggiunto e stabilizzato. Con non poche difficoltà date le condizioni del luogo, l'uomo è stato trasportato in barella fino alla strada e affidato all'ambulanza. Le operazioni si sono concluse alle 22.