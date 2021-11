Malore improvviso mentre è a caccia con il padre: muore a 45 anni

Era uscito di prima mattina per una battuta di caccia in compagnia del padre 80enne quando, all'improvviso, è stato stroncato da un malore fulminante. Inutili i soccorsi, il 45enne M.D. ha perso la vita mercoledì 17 novembre. Una tragedia improvvisa, avvenuta poco prima delle 9 di mattina in Via Monte Nero a Ogliano, frazione di Conegliano. A chiamare per primo i soccorsi è stato il padre del 45enne che ha visto il figlio accasciarsi a terra privo di sensi. Pochi minuti più tardi sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e il personale del Suem 118 che ha tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo. Per M.D. però non c'era più nulla da fare