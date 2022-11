Tragedia a Colfosco, cadavere trovato nelle acque del canale Castelletto

Il corpo senza vita di una donna non ancora identificata, è stato trovato sabato mattina, 26 novembre, nelle acque del canale Castelletto a Colfosco, frazione di Susegana.

L'allarme ai carabinieri di Cordignano è arrivato verso le 9 di mattina: sul posto, oltre ai militari dell'Arma, si sono precipitati i vigili del fuoco di Conegliano che, grazie all'intervento del nucleo sommozzatori, hanno recuperato la salma rimasta bloccata nello sfioratore dove il torrente effettua un dislivello prima di passare sotto il livello del Piave. Le cause del decesso non sono ancora state rese note ma gli inquirenti non escludono possa essersi trattato di un gesto estremo, costato la vita alla donna. Sul luogo del ritrovamento anche la polizia locale di Conegliano.