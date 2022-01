Passante ritrova un cadavere in un bosco: sarebbe di una 54enne scomparsa a dicembre

Nella tarda mattinata di oggi, a Sarano di Santa Lucia di Piave in una zona boschiva, i carabinieri della Stazione di Susegana, su segnalazione di un cittadino che stava passeggiando in via Vanizza con il cane, hanno rinvenuto il cadavere verosimibilmente appartenente ad una donna. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe della 54enne B.S. del posto e che si era allontanata volontariamentdalla propria abitazione lo scorso 16 dicembre, senza più farvi ritorno. Il decesso sarebe dovuto a cause naturali, non essendo state rinvenute tracce che possano fare ipotizzare un episodio di violenza. La salma è stata quindi trasferita all'ospedale di Conegliano in attesa dell'ispezione cadaverica che sarà effettuata nella giornata di domani come disposto dalla Procura della Repubblica di Treviso.