Precipita dal tetto di casa, 68enne in fin di vita

Viveva in casa da solo, dopo aver deteriorato i rapporti con i suoi familiari. Giovedì pomeriggio, 27 agosto, ha preso una scala a pioli, è salito sul tetto della sua abitazione e si è gettato precipitando al suolo.

T.E. nato a Montebelluna nel 1952 e residente in via Leonardo Da Vinci si trova ora ricoverato in fin di vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non appena i passanti si sono accorti di quanto accaduto hanno chiamato immediatamente sul posto i soccorsi. Le condizioni del 68enne sono subito apparse disperate. Sul posto sono intervenuti: l'ambulanza del Suem 118, l'elisoccorso e i carabinieri. T.E, separato dalla moglie, era seguito da psichiatri locali. Dalle prime ricostruzioni sembra abbia cercato di togliersi la vita in un gesto estremo e disperato. Sotto choc i residenti della zona. C'è grande apprensione, ora, per le condizioni dell'uomo che resta ricoverato in condizioni gravissime.