Perde l'equilibrio e cade in acqua nel canale vicino le Mura

Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto, pochi minuti prima delle 17, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti in via Roma, la strada che collega la stazione dei treni a quella delle corriere per un salvare una persona finita in acqua nel canale vicino le Mura.

Le generalità del ferito non sono ancora state rese note. Si tratta però di un uomo che, dopo aver perso l'equilibrio, è finito nelle acque del canale. Aggrappandosi a delle alghe è riuscito a rimanere a galla non riuscendo però a tornare a riva. A quel punto ha iniziato a chiedere aiuto a gran voce. Per sua fortuna la zona tra le due stazione è tra le più frequentate di Treviso anche in estate e non c'è voluto molto prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Immediata, a quel punto, la chiamata ai soccorsi. Dopo un primo intervento di una volante della Questura, il recupero si è concluso con l'intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali per recuperare la persona finita in acqua, consegnata poco dopo al Suem 118 per le cure del caso. L'uomo è stato portato al Ca' Foncello di Treviso in codice di media gravità, non è dunque in pericolo di vita.