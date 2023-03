Cade nel bosco e si frattura il costato, escursionista trevigiano in ospedale

Brutta disavventura sabato mattina, 18 marzo, un 78enne trevigiano soccorso tra le 12.30 e le 13.30 nei pressi del campeggio Fuina dopo una brutta caduta nel bosco.

L'uomo è scivolato lungo il Rio Fuina finendo con il costato contro una roccia, procurandosi una frattura sospetta. È comunque riuscito a rialzarsi e a raggiungere in autonomia l'aiuto delle persone che erano con lui che l'hanno accompagnato sulla strada a poca distanza dall'ambulanza. Sul posto è arrivato anche un soccorritore della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino giunto da Ovaro per portare aiuto. L'uomo è stato portato in ospedale di Tolmezzo.