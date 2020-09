Cade nelle acque del Sile, disperso un ragazzo

Mattinata di grande angoscia in centro a Treviso dove un ragazzo di circa 20 anni è caduto nelle acque del Sile nel tratto compreso tra ponte de Fero a ponte San Martino, all'altezza della chiusa della centrale elettrica. L'incidente è avvenuto lunedì 28 settembre in mattinata. Il giovane però, dopo essere finito in acqua, è sparito letteralmente nel nulla: vano il tentativo del padre del giovane che si è tuffato in acqua, senza riuscire però a ritrovare il figlio.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, stanno eseguendo delle ricerche lungo le sponde del fiume, mentre si è alzato il volo l’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia, che sta effettuando un sorvolo del fiume. I sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza, stanno eseguendo varie immersioni di ricerca dal molo dei Canottieri Sile. L'arrivo dei soccorsi ha causato grande trambusto nella zona della stazione delle corriere. Il maltempo di lunedì mattina ha reso ancora più complicate le operazioni di recupero. Al momento, pochi minuti dopo mezzogiorno, del giovane non è stata trovata traccia. In corso di accertamento le cause alla base dell'incidente.