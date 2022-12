Cade dalle scale di casa, Maria Rosa perde la vita a 68 anni

Tragedia in casa nella serata di martedì 27 dicembre in Vicolo Nenni a Bocca di Strada (Santa Lucia di Piave). Maria Rosa Casagrande, 68 anni, ha perso la vita scivolando sulle scale della propria abitazione. A dare l'allarme familiari e vicini di casa che, da qualche ora, non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la 68enne era già deceduta, inutile ogni tipo di soccorso.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", fino al giorno del decesso Maria Rosa sembrava in buone condizioni di salute. Fatale un malore improvviso che l'avrebbe colta sulle scale di casa, facendole battere la testa a terra. Poche ore prima della tragedia, la 68enne aveva parlato con la vicina di casa, era di buon umore e nessuno immaginava potesse accadere una simile disgrazia. Quando i soccorritori sono arrivati a Bocca di Strada le luci dell'abitazione erano ancora accese. L'evidente morte accidentale non ha reso necessario disporre l'autopsia sul cadavere della donna. A piangerla i figli Giuliana e Paolo, i nipoti Alex e Nicole, amici e parenti tutti. Maria Rosa aveva perso il marito alcuni anni fa e da allora viveva sola nella villetta di Vicolo Nenni dove martedì si è consumata la tragedia. La data del funerale è stata fissata per domani, venerdì 30 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Bocca di Strada. Dopo la cerimonia la salma verrà cremata.