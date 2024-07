/ Via Callarga

Schianto a Caerano, il "pirata" si è costituito

Si tratta di un 24enne di Montebelluna che ora sarà denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. L'incidente era accaduta nella mattinata di ieri in Via Callarga. Ferito in maniera non grave il moticiclista che era stato coinvolto