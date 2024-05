Caerano, la candidata Altin: «Da quasi un anno senza un vigile urbano, è inaccettabile»

Francesca Altin, candidata sindaco per il Comune di Caerano, in vista delle Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 nel proprio programma elettorale ha deciso di puntare anche su una maggiore sicurezza lungo tutto il territorio. Un atto di responsabilità in un momento in cui la tutela dei cittadini è un argomento al centro delle cronache di stampa quotidiane, tanto che Altin propone una serie di misure concrete per proteggere il futuro dei caeranesi.

Uno dei punti cruciali del programma della coalizione a sostegno di Altin è difatti quello di avere, quanto prima possibile, nuovi vigili urbani sul territorio. «È inaccettabile che da quasi un anno a Caerano non ci sia alcun agente di Polizia Locale, con tutti i problemi che questa situazione comporta, tra cui una viabilità pericolosa, parcheggi selvaggi e attraversamenti pedonali alle entrate delle scuole incustoditi. È dunque necessario ripristinare subito questo servizio essenziale per la sicurezza della nostra comunità - dichiara Altin, avvocato e Assessore Comunale uscente - L'obiettivo è non solo quello di colmare immediatamente questa lacuna, ma anche quello di stabilire collaborazioni con i Comuni limitrofi per creare una rete di intervento più rapida e duratura».

Per migliorare la sicurezza urbana è però anche fondamentale reperire i fondi necessari per l'installazione di sistemi di videosorveglianza con lettura targa. Tali strumenti avanzati, infatti, sarebbero di grande supporto per le forze dell'ordine facilitando il monitoraggio e il controllo costante del territorio. «Inoltre, - aggiunge la candidata Altin – se i cittadini ce ne daranno la possibilità vorremmo predisporre anche un progetto di videosorveglianza delle aree pubbliche, purtroppo spesso soggette ad atti vandalici. Proteggere i nostri spazi comuni e garantire che siano sicuri e accoglienti per tutti è un’azione primaria che abbiamo avuto fin da subito a cuore».

Non è però tutto. Altin, infatti, annuncia anche la necessità di redigere un nuovo Piano di Protezione Civile: «Per il bene della nostra comunità dobbiamo essere pronti a fronteggiare eventuali eventi meteorologici violenti che, purtroppo, stanno diventando sempre più frequenti. La tutela dei cittadini, così come quella del territorio in cui viviamo, deve essere una priorità assoluta».