Elettricista morto, l'ultimo saluto sabato a Caerano San Marco

Si svolgerà domani, sabato 15 gennaio, alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale di Caerano San Marco, il funerale di Andrea Soligo, l'elettricista 25enne morto lo scorso 5 gennaio in un tragico incidente sul lavoro avvenuto alla Fen di Tezze sul Brenta, nel vicentino. Soligo, dipendente della Veneta Impianti di Riese Pio X, è caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri mentre stava per raggiungere il sottotetto dello stabile attraverso una botola e qui eseguire alcuni lavori di manutenzione con il suo datore di lavoro.

Qualche giorno fa la moglie, Giorgia Nicole, ha ricevuto un videomessaggio da Valentino Rossi, sportivo di cui il marito era tifosissimo. «Ciao Andrea, ho saputo di quanto ti è accaduto» ha detto l'ex campione della MotoGp (e dal prossimo anno impegnato sulle quattro ruote) «ovunque tu sia ti mando un abbraccio forte. Un abbraccio a te Giorgia, e ai tuoi piccoli. Posso dirvi solo forza».

Sulla tragedia la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo d'indagine che vede per ora come indagati il suo titolare ed il proprietario della Fen, luogo in cui si è consumato l'incidente. Nei giorni scorsi l'autopsia aveva chiarito che ad essere fatale al 25enne era stato un grave trauma cranico.