Distraggono i commessi e scappano via con quattro televisori

Lo scorso 12 settembre erano entrati in sei, cinque donne tutte tra i 19 e i 45 anni ed un 20enne, in un centro commerciale di Caerano San Marco e dividendosi compiti e ruoli (alcuni distraendo gli addetti del negozio ed altri rubando la merce "d'interesse" dagli scaffali) sono riusciti a impossessarsi di quattro televisori di varie marche per un valore complessivo di più di 1.200 euro e ad allontanarsi dalla struttura. I Carabinieri della Compagnia di Montebelluna, all'esito di indagini e con la collaborazione della direzione dell'esercizio pubblico, hanno identificato i presunti responsabili, tutti già noti alle Forze dell'Ordine, che sono stati denunciati per furto in concorso.

Denunciato per furto aggravato anche un 43enne nordafricano che i carabinieri della Compagnia di Conegliano ritengono il presunto responsabile di due furti commessi il 6 ottobre scorso in danno di bar di Codognè dai quali aveva sottratto le mance lasciate da alcuni clienti. Importante, anche in questo frangente, la collaborazione fornita dalle parti lese ai militari dell'Arma per giungere all'identificazione del probabile autore dei "colpi". Il titolare del bar aveva pubblicato su Facebook il video registrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale.