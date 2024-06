Frontale tra automobili, tre persone ricoverate

Scontro frontale intorno alle 17,15 di oggi 22 giugno nel comune di Caerano San Marco. Lungo la strada provinciale 667 una Dacia Sandero, condotta da 56enne di Cornuda, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta. In quei momenti stava transitando, diretto verso Castelfranco Veneto, una Toyota Rav 4 condotta da 71enne di Campodarsego con a bordo la moglie 66enne. Nello schianto le tre persone hanno riportato varie ferite ma non sono in pericolo di vita. Il 56enne è stato elitrasportato al Ca' Foncello di Treviso mentre gli altri due sono stati portati all'ospedale di Montebelluna. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Montebelluna.