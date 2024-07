Operaio edile muore schiacciato, a processo i due titolari dell'azienda

Sono due gli imputati per la morte sul lavoro occorso il 13 ottobre del 2021 a Nazif Ajdarovsky, un operaio edile di 48 anni dipendete della "Danilo Parisotto Costruzioni Edili" di Asolo. Si tratta del titolare, il 62enne Danilo Parisotto, e del figlio 32enne Michele. Oggi 8 luglio è iniziato il processo in cui i due Parisotto devo rispondere di omicidio colposo e del mancato rispetto delle norme di sicurezza.

L'incidente era avvenuto intorno alle 11 del mattino. Ajdarovsky, che viveva con la famiglia a Paderno del Grappa, sarebbe stato investito da una parete formata da otto casseri, attrezzature provvisionali e ausiliarie concepite per contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione al fine di conferire al calcestruzzo stesso la forma desiderata. L'infortunio mortale era avvenuto in un cantiere edile in via Cadore a Caerano San Marco. Nell'impatto il 48enne ha violentemente sbattuto il capo proprio contro lo stesso bidone. A provocare il decesso è stato, secondo l'autopsia, un grave trauma cranico.

Secondo la Procura Danilo Parisotto non avrebbe attuato quanto da lui stesso previsto nel piano operativo di sicurezza e cioè che i casseri dovevano essere importunamente trattenuti da puntelli ortogonali. Michele Parisotto, nella sua qualità di preposto alla sicurezza della ditta, non avrebbe invece vigiliato sull'operato dell'operaio macedone richiamandolo al rispetto delle disposizioni aziendali. Sul luogo della tragedia al tempo erano intervenuti medico e infermieri del Suem 118, gli ispettori dello Spisal di Treviso e i carabinieri Compagnia di Montebelluna. Il difensori di due imputati sono gli avvocati Alberto Mascotto e Gino Zambianco. La prossima udienza è prevista per il prossimo mese di febbraio 2025.