Tragedia sul lavoro, operaio 45enne muore schiacciato dai pannelli

Tragedia sul lavoro attorno alle 11 di oggi, mercoledì 13 ottobre, all'interno dell'area di un cantiere edile di Caerano San Marco, in via Cadore. Un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito da alcuni pannelli che gli sarebbero piombati addosso, uccidendolo sul colpo. A provocare il decesso un grave trauma cranico. Sul posto intervenuto medico ed infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Intervenuti sul posto sia gli ispettori del nucleo Spisal di Treviso che i carabinieri della Compagnia di Montebelluna.