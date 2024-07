Frontale auto contro moto, due persone ricoverate in ospedale

Incidente stradale questa mattina, 14 luglio, intorno alle 8,30, a Caerano San Marco. Coinvolta una motocicletta e un auto. I conducenti, di cui al momento non è stata resa nota l'identità e l'età, sono entrambi feriti ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale che sta ancora svolgendo i rilievi di legge e i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato entrambi i guidatori all'ospedale di Treviso.

Il sinistro è avvenuto in via Callarga dove i due mezzi si sarebbero scontrati in maniera frontale. Secondo alcuni testimoini oculari la persona che era alla guida dell'auto avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dello schianto. La notizia comunque non è stata confermata dalle forze dell'ordine.