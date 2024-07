Frontale contro una moto, è caccia al pirata della strada

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi 14 luglio intorno alle 8,30 in via Callarga. Il centauro è stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso ma non è in pericolo di vita. La Polizia Stradale ora sta cercando di identificare l'uomo al volante dell'auto