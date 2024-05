Scambia il vicino per l'amante della moglie e lo picchia: 50enne condannato

Sarebbe stata in macchina con il vicino per visionare alcuni collegamenti idraulici acquistati dal condominio per una ristrutturazione. Ma il marito sarebbe stato certo che fra lei e l'uomo ci sarebbe stato del tenero. Così, accecato dalla gelosia il 50enne, di origine albanese, avrebbe aggredito il "terzo incomodo" con strattonamenti, spinte e pugni in faccia e al corpo. E poi avrebbe sottratto l'orologio Cartier che teneva al polso. Ma di quel furto, che la Procura di Treviso aveva qualificato come una rapina, non c'è traccia: anzi un testimone oculare avrebbe riferito che l'albanese se ne sarebbe andato dal luogo del pestaggio infuriato sì ma privo di qualsivoglia oggetto. Oggi 14 maggio il 50enne (difeso dall'avvocato Anna Baggio) è stato condannato in abbreviato a 4 mesi per le lesioni, convertiti in una ammenda di 6mila euro, ma assolto per la rapina.

I fatti si sono svolti nel novembre del 2020 a Caerano. L'imputato avrebbe avuto da tempo il sospetto che la coniuge lo tradisse ma non aveva idea di chi fosse l'uomo entrato a "gamba tesa" nel loro rapporto. Succede però che, nel corso dell'autunno di quasi quattro anni fa, scopre lei in macchina con un vicino di casa. L'albanese avrebbe così visto i suoi sospetti prendere tutto d'un tratto una forma precisa e, indossato un tirapugni (ma questo nel corso del processo non è stato per nulla accertato) avrebbe aperto la portiera dell'auto e cominciato a malmenare il malcapitato.

Dopo l'aggressione, molto violenta e in cui il 50enne avrebbe letteralmente preso a pugni in faccia il "rivale" causandoli svariate ferite, non si trova più l'orologio d'ora di Cartier che il vicino di casa portava al polso. «Lo ha preso lui – ha detto la vittima nella denuncia - non c'era nessun altro sul posto, se manca allora me l'ha rubato».

La vittima, che secondo quanto ha riportato nelle querela si trovava sì in macchina con la signora ma per discutere di alcune faccende condominiali, era stato ricoverato al pronto soccorso di Montebelluna dove i sanitari avevano inizialmente formulato una prognosi di 20 giorni, saliti poi a cinquanta dopo la visita del medico di base.