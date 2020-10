Anziano aggredito in casa: picchiato e derubato da due banditi

Aggredito in casa da due malviventi che lo hanno sorpreso, colpito in testa con un oggetto contundente ed infine lo avrebbero derubato di un orologio di valore. Una rapina in piena regola quella avvenuta nella prima mattinata di oggi all'interno di un'abitazione di Caerano San Marco. Vittima dell'aggressione un 82enne della zona che si è presentato al pronto soccorso di Montebelluna per farsi medicare una ferita al capo, provocata dal colpo ricevuto dai banditi prima di fuggire, dileguandosi. Testimone di quanto avvenuto anche la moglie dell'anziano, rimasta fortunatamente illesa. Accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte del nucleo operativo dei carabinieri di Montebelluna che hanno raccolto la testimonianza della vittima. L'anziano si trova ricoverato in osservazione presso il nosocomio montebellunese.

