/ Via Camillo Benso Conte di Cavour

Travisato con mascherina e guanti, bandito armato di pistola rapina tabacccheria

Un malvivente solitario è entrato in azione venerdì alle 19.30 a Caerano San Marco, in via Cavour: è riuscito a farsi consegnare un bottino di 800 euro. A Cornuda in via Monfenera lo stesso rapinatore aveva tentato un colpo in un negozio di tessuti ma è stato respinto